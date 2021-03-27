Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 марта, поздравил сотрудников войск Национальной гвардии с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Росгвардия с момента ее появления в 2016 году стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан.

Путин отметил, что в задачи росгвардейцев вошли контроль за гражданским оборотом оружия, охрана стратегических объектов и осуществление профилактических режимов в связи с пандемией коронавируса.

«Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают <...> путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу», — приводятся слова российского лидера.

По словам президента, в Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения — ОМОН и СОБР.

Путин также поблагодарил сотрудников Росгвардии за службу и пожелал им и их семьям здоровья и успехов.