СК завел дело о возбуждении ненависти в отношении матери девочки-маугли из Талдома

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что следствие возбудило уголовное дело в отношении найденной в подмосковном Талдоме раздетой и истощенной девочки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, уголовное дело открыто по статье о «возбуждении ненависти либо вражды».

Она уточнила, что следователи обнаружили в социальных сетях матери публикации с призывами к нацизму.

Врадий добавила, что все уголовные дела в отношении женщины были объединены в одно производство. В ее доме прошли обыски, в рамках которых были изъяты предметы, играющие важную роль в дальнейшем разбирательстве.

Кроме того, старший помощник подчеркнула, что женщина ожидает прохождения судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

Ранее девочка-маугли была обнаружена в доме в Подмосковье. Согласно распространенной в СМИ информации, девочка не умеет ходить, только ползает. Вместе с ней в доме жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис». В отношении ее матери было возбуждено дело о неисполнении родительских обязанностей.