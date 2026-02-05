Лидеры Румынии проводят русофобскую политику в русле НАТО и активно закупают вооружения на случай возможного конфликта между странами альянса и Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.

Дипломат отметил, что резкое увеличение расходов на военные нужды в ближайшие годы будет осуществляться за счет средств, которые Румынии одолжили Евросоюз и США. Это касается участия в механизме ЕС SAFE, согласно которому Бухарест получит более €16 млрд, а также кредитов США на покупку американской боевой техники.

Липаев задался вопросом, с какой целью власти Румынии планируют потратить $7,5 млрд на приобретение американских танков Abrams. Дипломат подчеркнул, Россия не намерена нападать на Румынию.

Посол предположил, что НАТО стремится создать в Румынии резерв для быстрой переброски этой техники на Украину. То есть союзники Киева намерены при случае необходимости втянуть Румынию в конфликт с РФ, добавил Липаев.

Ранее посол РФ в Румынии заявил, что Бухарест препятствует работе российских дипломатов.