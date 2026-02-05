Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией

Вэнс: у США могут быть сферы сотрудничества с Россией, несмотря на Украину
Daniel Cole/Reuters

Соединенные Штаты могут взаимодействовать с Россией в отдельных сферах, где их интересы пересекаются, несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью журналистке Мэгги Келли.

«Когда люди говорят: «Вы не можете работать с Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент четко отвечает: «Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества», — сказал Вэнс.

По его словам, эта позиция соответствует подходу президента Дональда Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и национальных интересах. Американский лидер не делит мир на «друзей» и «врагов», а работает с конкретными союзами и интересами, заверил политик.

«Можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов», — сказал Вэнс.

Он также сообщил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Вице-президент подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!