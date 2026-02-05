Вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией

Вэнс: у США могут быть сферы сотрудничества с Россией, несмотря на Украину

Соединенные Штаты могут взаимодействовать с Россией в отдельных сферах, где их интересы пересекаются, несмотря на конфликт на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью журналистке Мэгги Келли.

«Когда люди говорят: «Вы не можете работать с Путиным, потому что не согласны с вторжением в Украину. Президент четко отвечает: «Путин не должен был вторгаться в Украину. Мы будем работать, чтобы это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества», — сказал Вэнс.

По его словам, эта позиция соответствует подходу президента Дональда Трампа к внешней политике, который базируется на прагматизме и национальных интересах. Американский лидер не делит мир на «друзей» и «врагов», а работает с конкретными союзами и интересами, заверил политик.

«Можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных. Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов», — сказал Вэнс.

Он также сообщил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Вице-президент подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.