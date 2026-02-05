Протасевич назвал себя «заложником»

Протасевич заявил, что его устраивает быть заложником в Белоруссии

Сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич, считавшийся оппозиционером, заявил в интервью РИА Новости, что является «заложником в Белоруссии», но его это устраивает.

Протасевич подчеркнул, что вызволять его не надо, так как в Белоруссии он живет лучше, чем в Европе.

«Я действительно заложник Беларуси. Но я заложник здравого смысла, я заложник ситуации, где я могу жить и оставаться полноценным человеком в любимой стране. Я заложник того, что я делаю какое-то дело, у меня есть даже какая-никакая роль в обществе, и я заложник того, что я могу жить как нормальный человек на достаточно уважаемой работе и делать какие-то новые и интересные вещи», — поделился Протасевич.

Он добавил, что в Европе ему приходилось работать за копейки на низкооплачиваемой работе, «где он никто и звать его никак».

В конце декабря 2025 года председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что Протасевич оповещал Минск о сценариях дестабилизации ситуации внутри страны.

Белорусские силовые ведомства получали информацию о создании оппозицией «подрывных центров» благодаря работе Протасевича. Разведчик передавал властям информацию о том, кто стоит за такими центрами и кто их финансирует.

Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения о работе Протасевича на разведку Белоруссии.