Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Протасевич назвал себя «заложником»

Протасевич заявил, что его устраивает быть заложником в Белоруссии
Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич, считавшийся оппозиционером, заявил в интервью РИА Новости, что является «заложником в Белоруссии», но его это устраивает.

Протасевич подчеркнул, что вызволять его не надо, так как в Белоруссии он живет лучше, чем в Европе.

«Я действительно заложник Беларуси. Но я заложник здравого смысла, я заложник ситуации, где я могу жить и оставаться полноценным человеком в любимой стране. Я заложник того, что я делаю какое-то дело, у меня есть даже какая-никакая роль в обществе, и я заложник того, что я могу жить как нормальный человек на достаточно уважаемой работе и делать какие-то новые и интересные вещи», — поделился Протасевич.

Он добавил, что в Европе ему приходилось работать за копейки на низкооплачиваемой работе, «где он никто и звать его никак».

В конце декабря 2025 года председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщал, что Протасевич оповещал Минск о сценариях дестабилизации ситуации внутри страны.

Белорусские силовые ведомства получали информацию о создании оппозицией «подрывных центров» благодаря работе Протасевича. Разведчик передавал властям информацию о том, кто стоит за такими центрами и кто их финансирует.

Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения о работе Протасевича на разведку Белоруссии.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!