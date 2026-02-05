Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме объяснили необходимость требования о признании всего Донбасса за Россией

Депутат Чепа назвал требование России о признании Донбасса одной из гарантий
Владимир Трефилов/РИА Новости

Желание Москвы включить в часть большого договора об Украине признание всего Донбасса за Россией является определенной гарантией. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Это определенные гарантии того, что кто-то когда-то не поднимет снова вопрос о легитимности или нелегитимности делегации, которая принимала эти решения», — заявил Чепа.
Он напомнил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «вызывает вопросы», и в «какие-то моменты» это очень важно. Россия хочет, чтобы детали были прописаны в соглашении, сказал депутат.

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Комментируя это в беседе с «Газетой.Ru», первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы произойдет после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник США оценил переговоры по Украине в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!