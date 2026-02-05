В Госдуме объяснили необходимость требования о признании всего Донбасса за Россией

Желание Москвы включить в часть большого договора об Украине признание всего Донбасса за Россией является определенной гарантией. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

«Это определенные гарантии того, что кто-то когда-то не поднимет снова вопрос о легитимности или нелегитимности делегации, которая принимала эти решения», — заявил Чепа.

Он напомнил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «вызывает вопросы», и в «какие-то моменты» это очень важно. Россия хочет, чтобы детали были прописаны в соглашении, сказал депутат.

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Комментируя это в беседе с «Газетой.Ru», первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы произойдет после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник США оценил переговоры по Украине в Абу-Даби.