Посол Долгов: связи Каллас с КПСС не повлияют на карьеру, она и так скоро уйдет

Решение спикера Госдумы Вячеслава Володина опубликовать информацию о том, что отец главы евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии, не повлияет на ее политические перспективы, потому что таковых нет. Ее в любом случае сместят. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«То, что Володин сказал, он прав в том смысле абсолютно. В общем, у них у всех, как говорится, рыльца в пуху, у всех абсолютно. Понятно, так сказать, откуда они вышли все, и они пытаются всеми правдами, неправдами [сделать так], чтобы это было забыто <…> Напоминание Володина, оно совершенно не лишнее, оно, как говорится, очень в строку. Я просто вот уверен в этом», — подчеркнул он.

По мнению Долгова, решение председателя Госдумы напомнить о статусе отца Каи Каллас стало «удачным ходом», однако, по его словам, сама по себе эта информация никак не повлияет на политические перспективы главы европейской дипломатии, потому что таковых перед ней нет.

«Их всех поменяют, конечно, несомненно, но поменяют их не потому, что у отец был кем-то. [Поменяют] за полную абсолютно некомпетентность, неспособность выполнять какие бы то ни было серьезные функции <…> Это совершенно не задача, так сказать, как говорится, выбивать кресло из-под Каллас, оно и так уйдет», — пояснил собеседник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отец главы евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии.

Володин раскритиковал Каллас за выпады в адрес России, в которых она утверждала, что страна «за последние 100 лет напала на 19 держав». По его мнению, это дискредитировало дипломата и в очередной раз показало, что она не знает историю.

