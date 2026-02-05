Россиянку отправили в колонию за угрозы сжечь Ленина

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Ольги Федосовой, которая в состоянии алкогольного опьянения угрожала устроить взрыв на Красной площади и поджечь Ленина. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Установлено, что Федосова, будучи в состоянии опьянения, пять раз позвонила по номеру 112 и сообщила, что у нее есть «полкило динамита». Женщина заявила, что хочет взорвать Красную площадь и поджечь Ленина. Позже обвиняемая пояснила, что таким образом хотела продемонстрировать собутыльникам «свою крутость».

При задержании женщины взрывчатых веществ при ней не было. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти. Федосову признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы на четыре года.

До этого Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Константина Старчукова, который пытался поджечь Мавзолей Ленина на Красной площади с помощью бутылки с горючей смесью. Мужчину признали виновным по статье «Хулиганство с применением оружия».

Ранее в Москве задержали мужчину, пытавшегося похитить тело Ленина.