Россия заявила МАГАТЭ о готовности экспортировать электроэнергию с Запорожской АЭС

Лихачев: Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС в альянсе с США
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия на переговорах с МАГАТЭ подчеркнула готовность экспортировать энергию с Запорожской АЭС, в том числе в альянсе с США. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами», — сказал он, отметив, что вопросы эксплуатации станции, ее владения и обеспечения независимости должны быть закреплены за российской стороной.

По его словам, другого выхода нет, так как безопасность является первым ключевым элементом при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики.

Рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и гендиректора «Росатома» состоялась в Венгрии перед заливкой бетона на АЭС «Пакш-2».

Ранее Зеленский исключил компромиссы по Донбассу и ЗАЭС.
 
