Наука

Древние египтяне страдали болезнью современных людей, выяснили ученые

USC: древние египтяне страдали болью в пояснице как современные люди
Kamila Braulinska et al./Archaeological and Anthropological Sciences

Рентгеновское сканирование мумии жреца возрастом около двух лет показало, что у древних египтян были проблемы с поясницей — во многом схожие с теми, от которых страдают современные люди. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Кека при Университете Южной Калифорнии (USC).

Ученые провели компьютерную томографию двух мумий жрецов — Нес-Мина (примерно 330 год до н. э.) и Нес-Хора (примерно 190 год до н. э.). С помощью КТ специалисты получили сотни детальных трехмерных изображений поперечных срезов, которые затем были объединены в цифровые 3D-модели. Такой подход позволяет изучать древние останки без их повреждения.

Анализ показал, что у более молодой из двух мумий были выраженные изменения в поясничном отделе позвоночника. Исследователи обнаружили разрушение поясничных позвонков, которое, по их мнению, связано с естественным старением и длительной нагрузкой на спину. Этот жрец был похоронен с ритуальными артефактами, включая изображения жука-скарабея и рыбы.

У второго мужчины, который на момент смерти был старше, выявили серьезные проблемы с зубами, а также значительные повреждения бедренной кости. Помимо состояния костей, сканирование позволило реконструировать черты лица мумий, включая форму век и нижней губы, а также получить представление об их здоровье и жизненном опыте.

Исследователи отмечают, что такие находки подчеркивают универсальность возрастных заболеваний опорно-двигательного аппарата и показывают, что боли в спине были распространенной проблемой задолго до появления современного образа жизни. Мумии, их цифровые 3D-модели и результаты сканирования будут представлены на выставке в Калифорнийском научном центре, которая откроется 7 февраля.

Ранее египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса.
 
