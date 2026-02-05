Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стали известны подробности нападения на детский сад в Бугуруслане

Shot: в детском саду Бугуруслана, на который напал мужчина, не было охраны
ГУ МВД России по Оренбургской области

Мужчина, которого подозревают в нападении на детский сад в Бугуруслане, пришел в учреждение во время тихого часа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, выбив дверь, гость прошел внутрь. На пути ему встретилась воспитательница Лия Галеева и удерживала, пока к ней не подошли коллеги. Вместе педагоги смогли запереть мужчину в подвале. Тревожную кнопку нажали только после этого.

«Росгвардия приехала через три минуты. У воспитателя порезаны руки, но её жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По данным канала, в заведении не было охраны. В основном за порядком следили «пожилые женщины», однако в этот день на месте их не было.

В момент инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как он не может понятно изъясняться, допрос проведут позже.

До этого сообщалось, что во время инцидента педагог удерживала мужчину до приезда экстренных служб. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Ранее подростка, напавшего на школу в Башкирии, отправили под домашний арест.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!