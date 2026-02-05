Стали известны подробности нападения на детский сад в Бугуруслане

Shot: в детском саду Бугуруслана, на который напал мужчина, не было охраны

Мужчина, которого подозревают в нападении на детский сад в Бугуруслане, пришел в учреждение во время тихого часа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, выбив дверь, гость прошел внутрь. На пути ему встретилась воспитательница Лия Галеева и удерживала, пока к ней не подошли коллеги. Вместе педагоги смогли запереть мужчину в подвале. Тревожную кнопку нажали только после этого.

«Росгвардия приехала через три минуты. У воспитателя порезаны руки, но её жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По данным канала, в заведении не было охраны. В основном за порядком следили «пожилые женщины», однако в этот день на месте их не было.

В момент инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Так как он не может понятно изъясняться, допрос проведут позже.

До этого сообщалось, что во время инцидента педагог удерживала мужчину до приезда экстренных служб. Сейчас прокуратура проводит проверку.

