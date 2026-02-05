Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Специалист рассказала о вариантах истребления американского клена

Ученый Дарман: американский клен можно истребить с помощью химобработки
Shutterstock/FOTODOM

Американский (или ясенелистный) клен можно истребить путем химической обработки. Растение опасно своим агрессивным захватом лесной зоны, заявила научный сотрудник Амурского филиала ботанического сада-института ДВО РАН Галина Дарман в беседе с РИА Новости.

«Точно не рубить. Выкапывать — кто это будет делать? Огромные деревья с огромными корнями... Есть метод, когда спиливая это дерево, закладывают туда какой-то препарат, который сможет истребить его. Такое есть, по крайней мере, в мире такое существует», — сказала Дарман.

Специалист также рассказала, что аcer negundo (клен ясенелистный) — это агрессивное растение, которое не дает места другим растениям, у него разветвленная корневая система, быстро возобновляются почки, дают новые побеги. Он быстро распространяется.

5 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Рослесхоз внес американский, или ясенелистный, клен в перечень инвазивных и чужеродных растений. Специалисты Рослесхоза считают, что клен ясенелистный «способен нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». Пока в перечне опасных для российских лесов растений их всего два — борщевик Сосновского и клен ясенелистный.

Ведомство предписывает «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». Всего указаны 43 подобных района, чужеродные растения обнаружены примерно в трети из них, например, в Северо-таежном районе европейской части РФ и Южно-Уральском лесостепном районе.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!