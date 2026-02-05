Специалист рассказала о вариантах истребления американского клена

Американский (или ясенелистный) клен можно истребить путем химической обработки. Растение опасно своим агрессивным захватом лесной зоны, заявила научный сотрудник Амурского филиала ботанического сада-института ДВО РАН Галина Дарман в беседе с РИА Новости.

«Точно не рубить. Выкапывать — кто это будет делать? Огромные деревья с огромными корнями... Есть метод, когда спиливая это дерево, закладывают туда какой-то препарат, который сможет истребить его. Такое есть, по крайней мере, в мире такое существует», — сказала Дарман.

Специалист также рассказала, что аcer negundo (клен ясенелистный) — это агрессивное растение, которое не дает места другим растениям, у него разветвленная корневая система, быстро возобновляются почки, дают новые побеги. Он быстро распространяется.

5 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Рослесхоз внес американский, или ясенелистный, клен в перечень инвазивных и чужеродных растений. Специалисты Рослесхоза считают, что клен ясенелистный «способен нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». Пока в перечне опасных для российских лесов растений их всего два — борщевик Сосновского и клен ясенелистный.

Ведомство предписывает «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». Всего указаны 43 подобных района, чужеродные растения обнаружены примерно в трети из них, например, в Северо-таежном районе европейской части РФ и Южно-Уральском лесостепном районе.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.