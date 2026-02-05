Панда с недоеданием в американском зоопарке вернулась в Китай и набрала 20 кг, удивив сеть своим преображением, пишет Mothership.

Панда Я Я, которая провела около 20 лет в зоопарке Мемфиса в штате Теннесси, была вновь показана публике после возвращения в Китай. Кадры, опубликованные Пекинским зоопарком, привлекли внимание из-за заметных изменений во внешнем виде животного.

Я Я была возвращена в Китай в 2024 году и сейчас содержится в Пекинском зоопарке. На новых кадрах панда выглядит более упитанной и активной по сравнению с периодом пребывания в США, когда ее внешний вид нередко вызывал обеспокоенность у пользователей соцсетей.

По данным ветеринаров, на момент возвращения в Китай панда весила около 75 килограммов. Спустя более чем два года ее вес увеличился до 95 килограммов. Кроме того, общее физическое состояние животного оценивается как хорошее.

Ранее активисты по защите животных неоднократно выражали обеспокоенность условиями содержания панды в зоопарке Мемфиса. Руководство зоопарка отвергало обвинения в жестоком обращении, заявляя, что небольшой размер животного связан с ее генетическими особенностями. Также сообщалось, что Я Я страдает хроническим заболеванием кожи и шерсти, связанным с иммунной системой и гормональными изменениями. По утверждению зоопарка, это состояние не влияло на качество ее жизни, хотя временами приводило к истончению и неравномерности шерсти.

