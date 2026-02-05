Воспитательница сада в Оренбуржье получила ранения в результате нападения

СК: воспитательница садика в Бугуруслане пострадала в результате нападения

Воспитательница садика в Бугуруслане Оренбургской области Лия Галеева пострадала в результате вооруженного нападения мужчины на учреждение. Дети не ранены, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Днем 5 февраля 2026 года мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали», — сказали там.

По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив преступления.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по двум статьям: о халатности и покушении.

Следователями осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Инцидент произошел 5 февраля в Бугуруслане. По данным главы города Дмитрия Дьяченко, мужчина с ножом выломал дверь учебного заведения и прошел внутрь, где его встретила сотрудница учреждения.

