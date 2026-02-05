Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Воспитательница сада в Оренбуржье получила ранения в результате нападения

СК: воспитательница садика в Бугуруслане пострадала в результате нападения
Telegram-канал «Дмитрий Дьяченко | Бугуруслан»

Воспитательница садика в Бугуруслане Оренбургской области Лия Галеева пострадала в результате вооруженного нападения мужчины на учреждение. Дети не ранены, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Днем 5 февраля 2026 года мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали», — сказали там.

По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив преступления.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по двум статьям: о халатности и покушении.

Следователями осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Инцидент произошел 5 февраля в Бугуруслане. По данным главы города Дмитрия Дьяченко, мужчина с ножом выломал дверь учебного заведения и прошел внутрь, где его встретила сотрудница учреждения.

Ранее мужчина в одних трусах пытался вломиться в детсад в Подмосковье.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!