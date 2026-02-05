Размер шрифта
Билан обогнал Anna Asti и Ваню Дмитриенко в рейтинге благодаря ИИ

Певец Билан вошел в топ-10 рейтинга популярности благодаря ИИ-артистке
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Дима Билан вернулся в топ-10 рейтинга «Музыкальный индекс BandLink» благодаря новому треку «Границы», который он записал вместе с ИИ-исполнительницей Sasha Komovich. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

30 января Билан представил трек и клип «Границы» с Sasha Komovich — автором хита «Расскажи, Снегурочка». Как рассказали создатели проекта, его цель — показать, как ИИ может дополнять человеческие эмоции в музыке.

По итогам за неделю исполнитель поднялся с 14-й на 6-ю позицию в рейтинге BandLink, обогнав таких звезд, как ANNA ASTI, ARTIK & ASTI, Ваня Дмитриенко и других. Интерес к артисту вырос на 19%, достигнув 463,1 балла, по сравнению с предыдущей неделей.

Впрочем, даже до релиза — после публикации сниппета трека в соцсетях — интерес к Билану набирал обороты. Об этом говорит то, что уникальные запросы в Поиске и Яндекс Браузере выросли на 12%.

Другими факторами, которые позволили Билану войти в топ-10 рейтинга, стали: песня «Я твой номер один» долго держится в трендах и в ближайшее время артист планирует серию концертов, что дополнительно подогревает интерес публики.

«Музыкальный индекс BandLink» — это новый аналитический инструмент, который оценивает интерес россиян к местным и зарубежным артистам. Каждую неделю индекс отслеживает заинтересованность публики примерно к 35 тысячам исполнителей, а самые популярные из них попадают в топ-1000.

