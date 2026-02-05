В Минобороны Украины сообщили о проблемах в работе Starlink

Советник главы МО Украины заявил о проблемах в работе Starlink в ВСУ

Украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия. По нашим войскам выяснили, что были проблемы у тех, кто не оперативно подал списки на частные Старлинки. Процесс обработки продолжается», — написал он.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды», — сообщил владелец компании Илон Маск.

Украинские СМИ предупредили, что ограничения затронут и украинские беспилотники.

Ранее военный эксперт объяснил, как повлияет ограничение работы Starlink на ВС РФ.