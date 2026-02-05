Размер шрифта
Акции «Самолета» резко упали на фоне просьбы застройщика о господдержке

Акции «Самолета» упали почти на 7% после сообщений о запросе господдержки
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Акции российского девелопера «Самолет» падали почти на 7% в ходе торговой сессии вечером 4 февраля после того, как в СМИ появились сообщения об обращении застройщика за господдержкой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 19:27 бумаги «Самолета» снижались на 6,7% по сравнению с закрытием предыдущих торгов — до 903,2 рубля за бумагу.

5 февраля падение продолжилось, акции торгуются ниже 900 рублей за бумагу. К 12:16 мск они дешевели на 1,65% — до 871,4 рубля за штуку.

Накануне газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, написала, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48-50 млрд руб. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

Ранее в России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов.
 
