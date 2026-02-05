Размер шрифта
Фетисов об Олимпиаде: считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет

Фетисов сравнил просмотр олимпийского хоккея с предательством
Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не будет смотреть олимпийский хоккейный турнир, передает «Чемпионат».

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее легендарный российский хоккеист рассказал, интересна ли ему Олимпиада.
 
