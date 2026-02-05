Фетисов об Олимпиаде: считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что не будет смотреть олимпийский хоккейный турнир, передает «Чемпионат».

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам», — сказал Фетисов.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее легендарный российский хоккеист рассказал, интересна ли ему Олимпиада.