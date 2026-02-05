Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

В Бугуруслане мужчина с ножом ворвался в здание детского сада

В Бугуруслане Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в здание детского сада. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Дьяченко.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии», — написал он.

Мэр поблагодарил сотрудников учреждения и силовиков за слаженную работу. Он также отметил, что ситуация находится на контроле.

Других подробностей Дьяченко не привел.

До этого в Долгопрудном мужчина в одних трусах стучался в двери детского сада и звал полицию. На кадрах ролика, опубликованного в сети, полуголый мужчина сначала стучался в двери учреждения, когда навстречу ему вышел охранник, он попытался вломиться в детсад, но получил отпор. Незнакомец кричал, бегал по снегу босиком и звал полицию.

Ранее в Дагестане дети отравились угарным газом в детском саду.