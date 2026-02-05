Келлог раскрыл мотив своего ухода из администрации Трампа

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признался, что покинул администрацию, чтобы иметь возможность свободнее высказываться о конфликте на Украине.

«Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти», — сказал он в беседе с изданием Kyiv Independent.

В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Сообщалось, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для его ухода с поста.

По данным The Telegraph, Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского.