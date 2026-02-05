Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Келлог раскрыл мотив своего ухода из администрации Трампа

Келлог признался, что покинул администрацию, чтобы свободнее говорить об Украине
Mariam Zuhaib/AP

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признался, что покинул администрацию, чтобы иметь возможность свободнее высказываться о конфликте на Украине.

«Я хотел проводить больше времени вне правительства, где мог бы быть гораздо более открытым и свободным в высказываниях об Украине, чем находясь внутри власти», — сказал он в беседе с изданием Kyiv Independent.

В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, а затем Трамп сузил его полномочия до представителя исключительно по Украине. Ранее СМИ сообщали, что он покинет свой пост в администрации Трампа к концу 2025 года.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Сообщалось, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для его ухода с поста.

По данным The Telegraph, Келлог принял решение подать в отставку, так как не согласен с новым планом президента США Дональда Трампа по Украине.

Ранее Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!