Эстония позволила судну Baltic Spirit с россиянами на борту покинуть порт

ERR: Эстония разрешила задержанному судну Baltic Spirit покинуть порт
Eesti Politsei

Власти Эстонии разрешили задержанному судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент республики.

«Эстонские власти завершили таможенный контроль грузового судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в Россию. Информация о возможной контрабанде на борту подтверждения не получила, и судну было разрешено покинуть порт Мууга», — говорится в сообщении.

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде из Эквадора контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. По словам главы подразделения силовиков, на борту Baltic Spirit находились 23 члена экипажа, все они являются гражданами РФ.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.
 
