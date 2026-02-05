Размер шрифта
Воронежец избил 13-летнего подростка, напав на него со спины

В Воронеже мужчина напал на 13-летнего подростка из-за шалости

В Воронеже мужчина избил 13-летнего мальчика. Видео опубликовал «Жесть Воронеж».

Инцидент произошел во дворе на улице Шишкова в Коминтерновском районе. Мужчина напал на 13-летнего мальчика, возвращавшегося с друзьями после тренировки.

Взрослый подбежал сзади и схватил подростка, который в тот момент, судя по записи, пытался перелезть забор. Взявшись за капюшон, мужчина повалил школьника на снег, протащил по нему и ударил по голове.

Мать мальчика думает, что поводом стала чужая выходка — кто-то из компании подростков перевернул тележку у гипермаркета. Женщина уверена, что ее сын в этом не участвовал.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Дагестане учитель привез мальчика к себе и избил ремнем за оскорбления за спиной.
 
