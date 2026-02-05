Глава РСПП: рублю дальше укрепляться некуда

Российские экспортеры хотят видеть курс рубля в районе 90 рублей за доллар. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его мнению, укрепление рубля «к концу года по крайней мере, не будет иметь место», дальше ему укрепляться некуда.

«И до уровня 90 рублей за доллар ему еще падать и падать. Поэтому многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть», — сказал Шохин журналистам.

По его словам, многие с осени 2025 года ждали перехода курса национальной валюты в диапазон 90-95 рублей за доллар, а некоторые надеялись на курс 100 рублей за доллар.

Шохин утверждает, что его радует укрепление рубля, но «существуют санкции и ограничения, и объем экспорта падает», также падают цены на энергоносители.

Он добавил, что укрепление национальной валюты резко снижает возможности экспортеров и приводит к сокращению доходов бюджета, что заставляет власти искать дополнительные доходы и заниматься «обелением экономики».

В январе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что до конца зимы курс доллара может вернуться к 80 рублям, евро — ближе к 95 рублям, юань — к 11,5 рубля.

Ранее в ГД прокомментировали перспективы падения курса доллара до 40 рублей.