Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Глава РСПП: рублю дальше укрепляться некуда

Глава РСПП Шохин ожидает ослабления курса рубля к концу года
Нина Зотина/РИА «Новости»

Российские экспортеры хотят видеть курс рубля в районе 90 рублей за доллар. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его мнению, укрепление рубля «к концу года по крайней мере, не будет иметь место», дальше ему укрепляться некуда.

«И до уровня 90 рублей за доллар ему еще падать и падать. Поэтому многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть», — сказал Шохин журналистам.

По его словам, многие с осени 2025 года ждали перехода курса национальной валюты в диапазон 90-95 рублей за доллар, а некоторые надеялись на курс 100 рублей за доллар.

Шохин утверждает, что его радует укрепление рубля, но «существуют санкции и ограничения, и объем экспорта падает», также падают цены на энергоносители.

Он добавил, что укрепление национальной валюты резко снижает возможности экспортеров и приводит к сокращению доходов бюджета, что заставляет власти искать дополнительные доходы и заниматься «обелением экономики».

В январе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что до конца зимы курс доллара может вернуться к 80 рублям, евро — ближе к 95 рублям, юань — к 11,5 рубля.

Ранее в ГД прокомментировали перспективы падения курса доллара до 40 рублей.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!