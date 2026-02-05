Размер шрифта
В России сократили число платных мест в вузах

Минобрнауки сократило 13% платных мест в российских вузах
Владимир Песня/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования РФ сократило 47 тысяч, или 13%, платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — говорится в заявлении.

В декабре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируется сократить примерно 45 тыс. платных мест в вузах.

В конце ноября правительство РФ утвердило подготовленные Минобрнауки правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год.

В документе прописаны правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение. В ведомстве уточнили, что в список включены 30 бакалаврских и 12 направления подготовки на специалитете, тогда как по остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.

Ранее в Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок.
 
