Ученик начальной школы угрожал ножом директору

Семилетний ребенок угрожал ножом директору школы во Франции. Об этом сообщает Actu 17.

Иинцидент произошел в среду, 4 февраля, в городе По, департамент Атлантические Пиренеи. Учитель местной начальной школы заметил, что один из учеников покинул класс прямо во время урока.

Директор нашел его и отвел в пустое помещение, которое также служит кухней, чтобы поговорить. Однако школьник сразу начал оскорблять взрослого, сделав беседу невозможной.

Пока директор звонил родителям мальчика, он схватил нож и направил его на мужчину. Тот немедленно покинул комнату, чтобы вызвать полицию, а затем подал заявление, но не для того, чтобы наказать ученика, учитывая его юный возраст, а чтобы ребенку оказали необходимую помощь.

Школьник был допрошен и признался в содеянном, заявив, что таким образом лишь хотел добиться, чтобы директор перестал его ругать. Начато расследование.

Ранее девочка напала с ножом на сотрудников школы из-за отобранного телефона.