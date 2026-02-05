Размер шрифта
Ученик начальной школы угрожал ножом директору

Во Франции семилетний мальчик угрожал ножом директору школы
Shutterstock

Семилетний ребенок угрожал ножом директору школы во Франции. Об этом сообщает Actu 17.

Иинцидент произошел в среду, 4 февраля, в городе По, департамент Атлантические Пиренеи. Учитель местной начальной школы заметил, что один из учеников покинул класс прямо во время урока.

Директор нашел его и отвел в пустое помещение, которое также служит кухней, чтобы поговорить. Однако школьник сразу начал оскорблять взрослого, сделав беседу невозможной.

Пока директор звонил родителям мальчика, он схватил нож и направил его на мужчину. Тот немедленно покинул комнату, чтобы вызвать полицию, а затем подал заявление, но не для того, чтобы наказать ученика, учитывая его юный возраст, а чтобы ребенку оказали необходимую помощь.

Школьник был допрошен и признался в содеянном, заявив, что таким образом лишь хотел добиться, чтобы директор перестал его ругать. Начато расследование.

Ранее девочка напала с ножом на сотрудников школы из-за отобранного телефона.
 
