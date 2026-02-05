Посол РФ в Румынии заявил, что Бухарест препятствует работе российских дипломатов

Посол России в Румынии Владимир Липаев рассказал ТАСС, что румынские власти препятствуют сотрудникам дипмиссии РФ в их работе.

По словам дипломата, Бухарест выказывает недружественное отношение к представителям российского посольства с 2022 года.

«Неоднократно осуществлялись высылки российских дипломатов под абсолютно надуманными ... предлогами, были введены квоты на численность сотрудников, что создало проблемы, в том числе для поддержания в нормальном эксплуатационном состоянии объектов дипломатической недвижимости, вынужден был прекратить работу Российский центр науки и культуры, была закрыта школа при посольстве», — отметил Липаев.

Он добавил, что российским дипломатам огранили доступ к полноценному банковскому обслуживанию, были введены ограничения по перемещению внутри Шенгенской зоны, их законно оформленные российские проездные документы — паспорта — не признаются без электронного биометрического носителя. Кроме того, власти Румынии оказывают давление на поставщиков различного рода услуг с целью принудить их к отказу от сотрудничества с российским посольством.

В ноябре 2025 года Липаева вызвали в румынский МИД из-за якобы нарушенного воздушного пространства страны российскими дронами.

