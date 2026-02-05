Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Посол РФ в Румынии заявил, что Бухарест препятствует работе российских дипломатов

Липаев: румынские власти препятствуют сотрудникам дипмиссии РФ в их работе
Nicubunu/commons.wikimedia.org

Посол России в Румынии Владимир Липаев рассказал ТАСС, что румынские власти препятствуют сотрудникам дипмиссии РФ в их работе.

По словам дипломата, Бухарест выказывает недружественное отношение к представителям российского посольства с 2022 года.

«Неоднократно осуществлялись высылки российских дипломатов под абсолютно надуманными ... предлогами, были введены квоты на численность сотрудников, что создало проблемы, в том числе для поддержания в нормальном эксплуатационном состоянии объектов дипломатической недвижимости, вынужден был прекратить работу Российский центр науки и культуры, была закрыта школа при посольстве», — отметил Липаев.

Он добавил, что российским дипломатам огранили доступ к полноценному банковскому обслуживанию, были введены ограничения по перемещению внутри Шенгенской зоны, их законно оформленные российские проездные документы — паспорта — не признаются без электронного биометрического носителя. Кроме того, власти Румынии оказывают давление на поставщиков различного рода услуг с целью принудить их к отказу от сотрудничества с российским посольством.

В ноябре 2025 года Липаева вызвали в румынский МИД из-за якобы нарушенного воздушного пространства страны российскими дронами.

Ранее в Госдуме оценили слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!