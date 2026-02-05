Ученых озадачила черная дыра с энергией в 100 трлн раз мощнее «Звезды смерти»

Ученых озадачила черная дыра, которая выбрасывает в 100 триллионов раз больше энергии, чем «Звезда смерти» из фильма «Звездные войны», пишет Daily Mail.

Астрономы обнаружили редкое и ранее не наблюдавшееся явление: сверхмассивная черная дыра на протяжении четырех лет продолжает выбрасывать мощную радиоволновую струю после разрушения звезды. По словам исследователей, этот объект может оказаться одним из самых ярких и энергетически насыщенных источников излучения, когда-либо зафиксированных во Вселенной.

Согласно расчетам, текущий энергетический отток от черной дыры в десятки триллионов раз превышает мощность вымышленной «Звезды смерти» из франшизы Звездные войны. В научном сообществе подчеркивают, что подобные сравнения носят иллюстративный характер, однако масштаб явления действительно выходит за рамки привычных наблюдений.

Речь идет о так называемом событии приливного разрушения звезды, которое началось в 2018 году. Небольшая звезда подошла слишком близко к черной дыре в галактике, расположенной примерно в 665 миллионах световых лет от Земли, и была разорвана ее гравитационным полем. Этот процесс, известный как «спагеттификация», сопровождается экстремальным растяжением и сжатием вещества.

Подобные события известны астрономам, однако в данном случае поведение черной дыры оказалось необычным. Почти три года после разрушения звезды объект не проявлял активности в радиодиапазоне, а затем внезапно начал излучать все более мощные радиоволны. За последние годы яркость источника увеличилась примерно в 50 раз по сравнению с моментом первоначального обнаружения.

Как отметила руководитель исследования, астрофизик Иветт Сендес, наблюдаемое явление не имеет аналогов: по прогнозам команды, поток радиоволн может продолжить экспоненциальный рост и достичь пика в следующем году. По ее словам, столь длительное и нарастающее выделение энергии ранее не фиксировалось.

Исследователи планируют продолжить наблюдения за объектом в ближайшие годы, чтобы понять, как будет развиваться это уникальное явление и что оно может рассказать о механизмах выброса энергии сверхмассивными черными дырами.

