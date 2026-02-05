Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Ученых озадачила черная дыра с энергией в 100 трлн раз мощнее «Звезды смерти»

Черная дыра с энергией в 100 трлн раз мощнее «Звезды смерти» озадачила ученых
NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Ученых озадачила черная дыра, которая выбрасывает в 100 триллионов раз больше энергии, чем «Звезда смерти» из фильма «Звездные войны», пишет Daily Mail.

Астрономы обнаружили редкое и ранее не наблюдавшееся явление: сверхмассивная черная дыра на протяжении четырех лет продолжает выбрасывать мощную радиоволновую струю после разрушения звезды. По словам исследователей, этот объект может оказаться одним из самых ярких и энергетически насыщенных источников излучения, когда-либо зафиксированных во Вселенной.

Согласно расчетам, текущий энергетический отток от черной дыры в десятки триллионов раз превышает мощность вымышленной «Звезды смерти» из франшизы Звездные войны. В научном сообществе подчеркивают, что подобные сравнения носят иллюстративный характер, однако масштаб явления действительно выходит за рамки привычных наблюдений.

Речь идет о так называемом событии приливного разрушения звезды, которое началось в 2018 году. Небольшая звезда подошла слишком близко к черной дыре в галактике, расположенной примерно в 665 миллионах световых лет от Земли, и была разорвана ее гравитационным полем. Этот процесс, известный как «спагеттификация», сопровождается экстремальным растяжением и сжатием вещества.

Подобные события известны астрономам, однако в данном случае поведение черной дыры оказалось необычным. Почти три года после разрушения звезды объект не проявлял активности в радиодиапазоне, а затем внезапно начал излучать все более мощные радиоволны. За последние годы яркость источника увеличилась примерно в 50 раз по сравнению с моментом первоначального обнаружения.

Как отметила руководитель исследования, астрофизик Иветт Сендес, наблюдаемое явление не имеет аналогов: по прогнозам команды, поток радиоволн может продолжить экспоненциальный рост и достичь пика в следующем году. По ее словам, столь длительное и нарастающее выделение энергии ранее не фиксировалось.

Исследователи планируют продолжить наблюдения за объектом в ближайшие годы, чтобы понять, как будет развиваться это уникальное явление и что оно может рассказать о механизмах выброса энергии сверхмассивными черными дырами.

Ранее ученые обнаружили новый тип черных дыр.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!