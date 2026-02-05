В Карачаево-Черкесии мужчина годами вымогал деньги у родственника и поплатился

В Карачаево-Черкесии мужчину посадили за вымогательство денег у родственника

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину за вымогательство денег у дальнего родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина в течение трех лет регулярно требовал у потерпевшего денежные средства, угрожая ему физическим насилием и холодным оружием. Суммы варьировались от 1000 рублей до 66 тыс. за раз.

Он получал деньги переводом или наличкой. В общей сложности родственник отдал вымогателю 1,34 млн рублей.

В июле 2024 года злоумышленника при попытке скрыться задержали полицейские. При обыске у вымогателя нашли 50 тыс. рублей, полученные от пострадавшего.

На суде он отрицал вину и был признан виновным по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Его приговорили к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима, кроме того, мужчина должен возместить ущерб и выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ранее на Урале бандиты избили владельца автосервиса, требуя платить им каждый месяц.