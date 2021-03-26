В России за сутки подтвердились 9 167 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.

12,8% новых случаев не имели симптомов. Больше всего заражений в Москве (1 813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559). За сутки также скончались 405 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии заразились 4 501 859, выздоровели 4 120 161, скончались 97 017 человек.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о «трех линиях защиты» вакцины «ЭпиВакКорона».