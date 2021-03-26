Пхукет начнет принимать вакцинированных туристов с 1 июля

Таиланд с 1 июля откроет курортный остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов, пишет Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

По его словам, экономическая комиссия под председательством премьер-министра страны Праюта Чан-Очи согласилась с предложением Пхукета, согласно которому при вакцинации 70% населения острова возможно его открытие для иностранцев. Власти распределят больше 900 тысяч доз от коронавируса среди местных жителей.

Если опыт Пхукета будет успешным, эти правила будут распространяться на другие туристические зоны. Ожидается, что другие регионы откроются с октября.

Также с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных — до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели, и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

В Таиланде коронавирусом заразились 28,5 тысячи человек, умерли 92 пациента.

Ранее стало известно, что Республика Сейшельские Острова (РСО) с 25 марта вновь открывает границы для иностранных туристов, в том числе для российских.