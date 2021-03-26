70 тысяч жителей Дагестана остались без света

Около 70 тысяч жителей Дахадаевского и Кайтагского районов Дагестана остались без света из-за аварийного отключения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Всего без энергоснабжения остается 109 населенных пунктов, 13 619 домов, 68 186 человек, детей из них 17 037», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают электрики. Другие детали не уточняются.

Ранее свыше 50 населенных пунктов в Забайкалье остались без света из-за шторма.