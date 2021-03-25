РБК: ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая

Власти Москвы могут принять решение о снятии ограничений на массовые мероприятия в столице в конце апреля. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным издания, о своем решение столичное руководство может объявить в двадцатых числах месяца.

«По графику, предположительно, 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», к нему должны снять ограничения», — рассказал близкий к московским властям источник.

Кроме того, он уточнил, что шествие «Бессмертный полк» также намерены провести 9 мая. В прошлом году мероприятие прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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