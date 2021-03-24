Москвичи выберут название для новой станции Большой кольцевой линии
Жители Москвы смогут выбрать название одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Отмечается, что соответствующее голосование началось в проекте «Активный гражданин». В данном случае речь идет о станции, которая появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.
Горожанам предлагают такие названия, как «Карамышевская» (связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году) и «Народное Ополчение» (в честь народных ополчений 1612, 1812 и 1941 годов).
Большая кольцевая линия метро — самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция.
Ранее сообщалось, что до 2 апреля будет закрыт участок Калужско-Рижской линии Московского метро между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» из-за прокладки тоннеля для участка Большой кольцевой линии (БКЛ).