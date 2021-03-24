В ВОЗ предрекли Европе продолжение распространения коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться в Европе следующие четыре недели. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает ТАСС.

По его словам, распространение инфекции усиливается в большинстве европейских стран стран, из-за этого растет число случаев заражения и смертей.

Клюге отметил, что распространение коронавируса можно замедлить, если вакцинация населения будет проходить в ускоренном темпе, а также если люди не будут забывать про защитные маски.

В настоящее время в Европе борются уже с третьей волной COVID-19. Клюге считает, что для только вакцинация может спасти от весенней волны. Так, он обратился к данным из Израиля.

«Мы видим, что, когда 60% населения привиты, все индикаторы (в Израиле) начали улучшаться: меньше случаев инфицирования, госпитализации и меньше смертей!» — сказал представитель ВОЗ, добавив, что такие же результаты зафиксированы в Великобритании.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки во всем мире выявили 455 тыс. заражений коронавирусом, от инфекции скончались 7,2 тыс. пациентов. Всего в мире заразились 122,99 млн, погибли 2,71 млн человека.