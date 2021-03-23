В Лондоне пришлось усыпить тюленя по кличке Фредди Меркьюри после нападения собаки
Катерина Медведева
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В Лондоне пришлось усыпить полюбившегося горожанам тюленя по кличке Фредди Меркьюри, который жил на берегу Темзы. Об этом пишет Sky News.
Молодого тюленя в воскресенье покусала собака, пока он нежился на солнце на берегу реки. Животное спасли прохожие, после чего его доставили в ветеринарную клинику.
Во время осмотра у Фредди обнаружили перелом ласта и вывих сустава. Специалисты по морским животным и ветеринары-ортопеды заявили, что прогноз тюленя «чрезвычайно плох».
В клинике приняли решение усыпить Фредди, чтобы «положить конец его страданиям».