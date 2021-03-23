Названа дата первых поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», — рассказала она RT.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось, что в России планируют привить 30 миллионов человек до 15 июня.