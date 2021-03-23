Названа дата первых поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.

«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», — рассказала она RT.

Препарат «КовиВак» зарегистрирован в России с 20 февраля. Эта вакцина стала третьим препаратом, который был зарегистрирован в России, после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось, что в России планируют привить 30 миллионов человек до 15 июня.