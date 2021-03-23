Сенат США утвердил Мартина Уолша на пост министра труда страны. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на результаты голосования.

Как сообщается, кандидатуру Уолша поддержали 68 сенаторов, против высказались — 29.

В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Уолш с 2014 года был мэром Бостона.

На прошлой неделе Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Тогда же американский Сенат одобрил кандидатуру коренной американки Дебры Хаалэнд на должность министра внутренних дел.