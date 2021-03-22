Спасатели достали тело ребенка из-под лавины в Мурманской области

В Мурманской области спасатели нашли тело ребенка из туристической группы, которую накрыла лавина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Девочка погибла», — сказал собеседник.

В то же время в Следственном комитете заявили, что с 13-летним ребенком проводятся реанимационные мероприятия. Позже следователи уточнили, что девочка умерла.

Ранее стало известно, что в районе Оленегорска сошла лавина. В районе находилась туристическая группа, в ней было трое взрослых и 13 детей, один из которых оказался под снегом. Все остальные члены группы не нуждаются в помощи врачей, их состояние удовлетворительное.