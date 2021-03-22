Мурашко: в России нет программы вакцинации от коронавируса для иностранцев

В России пока нет программы вакцинации от коронавируса для иностранцев. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«Пока в России такой программы нет, для туристов, для вакцинации, вакцина законтрактована и выпускается только для жителей РФ», — сказал Мурашко.

Ранее стало известно, что Россия планирует привить от коронавируса 30 миллионов человек до 15 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова также призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». В стране коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент.