«Роснефть» высадила более 1,5 млн деревьев в 2020 году

По итогам 2020 года «Роснефть» и ее дочерние компании высадили более 1,5 млн саженцев пород различных деревьев.

Ежегодно 21 марта в мире отмечается Международный день лесов, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2012 году. В 2021 году его главной темой стало «Восстановление лесов: путь к выходу из кризиса и благополучию». Восстановление лесов и их рациональное использование играют ключевую роль в борьбе с изменением климата.

«Роснефть» на регулярной основе проводит масштабную работу по обеспечению экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных ресурсов. Поскольку одним из приоритетов для Компании является борьба с изменением климата, большое внимание уделяется сохранению и восстановлению лесов.

Всего в высадке саженцев в 2020 году приняли участие более 60 дочерних Обществ НК «Роснефть». Наибольший вклад в результаты посадочной кампании внесли ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «Башнефть-Добыча», ПАО «Варьеганнефтегаз», АО «АНПЗ ВНК», АО «Самотлорнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» и ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Суммарно за последние три года Компания высадила свыше 3,5 млн саженцев.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Свою основную задачу Компания видит в повышении экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.