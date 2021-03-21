Испания выдала России наркоторговца из Эквадора

Испания экстрадировала в Россию эквадорца Кортеса Кинонеса Крансиско Шавье, который также известен как Педро. Испанская сторона сделала это по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как сообщается, мужчина обвиняется в контрабанде и сбыте наркотических средств.

Согласно данным следствия, Кортес Кинонес Франсиско Шавье и его два сообщника на теплоходе Baltic Autumn осенью 2018 года добрались из Эквадора в Санкт-Петербург и перевез 7 кг кокаина. Наркотическое вещество затем сбыли в России.

Педро объявили в розыск. Он был задержан летом прошлого года в Испании. В феврале 2021 года запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции подозреваемого был удовлетворен.