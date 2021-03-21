На Кубани случился пожар в ангаре с автомобильными покрышками

Пожар в ангаре с автомобильными покрышками произошел в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, в ведомство поступило сообщение о пожаре в ангаре, находящемся по адресу: ст. Динская, ул. Крайняя.

«Установлено, что происходит горение автомобильных покрышек а ангаре и на прилегающей территории, площадь пожара предварительно 1 800 кв. м», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар был локализован.