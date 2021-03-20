Студентам из 26 стран стран разрешат вернуться в Россию

Студенты-иностранцы из государств, признанных Роспотребнадзором эпидемиологически благополучными, смогут вернуться в Россию на учебу. Об этом сообщили в Минобрнауки.

«По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения», — говорится в заявлении.

Речь идет о студентах из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Перед въездом в Россию такие студенты обязаны не менее чем за 10 дней сообщить о своем возвращении в университет. За три дня до прибытия и в течение трех дней после учащимся необходимо сдать тесты на коронавирус. До получения результатов студенты будут находиться на самоизоляции и учиться удаленно.

В феврале Роспотребнадзор назвал условия допуска иностранных студентов к учебе в вузах РФ. До этого студенты-иностранцы рассказали, что опасаются отчисления из российских вузов во время пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 122 млн случаев COVID-19, свыше 69 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов скончались. В России выявили более 4,4 млн человек с коронавирусом. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».