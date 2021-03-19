Самолет рейса Анталья — Москва экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолет «Уральский авиалиний», летевший из турецкой Антальи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья-Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно», — сообщается в заявлении.

На борту находились 194 пассажира, из них 32 - дети в возрасте до 12 лет. Посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной посадки стала неисправность в двигателе, и последующее отключение. С самолетом сейчас работают технические специалисты. Для пассажиров рейса прорабатываются варианты резервного борта до Москвы.

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