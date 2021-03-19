В Роспотребнадзоре допускают небольшой рост заболеваемости COVID весной

Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявила инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

Эксперт пояснила, что весной воздух становится более влажным, что создает более комфортные условия для распространения всех сезонных коронавирусом.

«Можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», – отметила Пшеничная.

Она допустила, что уровень заболеваемости может остаться на текущем уровне. При этом специалист подчеркнула, что при соблюдении правил безопасности и наращивании темпов вакцинации к концу весны можно будет добиться снижения заболеваемости COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и призвал россиян соблюдать меры предосторожности.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 93 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек.