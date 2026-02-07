МОК открестился от проблем Гуменника с музыкой к короткой программе

МОК не стал брать на себя ответственность в ситуации с фигуристом Гуменником

Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от проблем российского фигуриста Петра Гуменника с авторскими правами, из-за которых он не может выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 с короткой программой «Парфюмер». Заявление организации приводит «Советский спорт».

«Вопрос получения разрешений на использование музыкальных произведений в программах выступлений спортсменов, в том числе нейтральных, лежит на самих спортсменах при поддержке соответствующей национальной федерации на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры», — указали в пресс-службе МОК.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее она рассказала, что было найдено хорошее решение, однако не стала раскрывать подробности.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

Ранее ситуацию с музыкой для короткой программы Гуменника на Олимпиаде назвали подставой.