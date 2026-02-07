В минэнерго Украины намерены укрепить энергосистему с помощью Румынии

Киев и Бухарест вместе разрабатывают проекты по наращиванию импорта электроэнергии и созданию «вертикального» газового коридора, сообщает в Telegram-канале украинское минэнерго по итогам встречи главы ведомства, вице-премьера Дениса Шмыгаля с румынским коллегой Богданом-Груей Иваном.

В министерстве уточнили, что в числе двухсторонних энергетических и трансграничных инфраструктурных инициатив чиновники обсудили техническую сторону реализации проекта с созданием двух интерконнекторов (сооружений для обмена энергоресурсами между сетями. — «Газета.Ru») между странами.

«Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что эта мера сделает энергосистему страны более гибкой к военным вызовам.

В ведомстве заявили, что «вертикальный» газовый коридор (объединение уже существующих трубопроводов в единую систему, чтобы соединить терминалы Средиземного моря со странами Восточной Европы, не способными получать сжиженный газ самостоятельно из-за отсутствия выхода к морю. — «Газета.Ru») будет расширен за счет украинских подземных хранилищ . Это позволит более чем удволить его транспортные мощности и поспособствует обеспечению потребностей ЕС в газе.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».

Ранее киевляне стали собирать обогреватели из труб и свечей.