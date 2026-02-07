Размер шрифта
Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Орбан: Украина стала врагом Венгрии из-за требований по энергоресурсам России
imago stock&people/Global Look Press

Украина является врагом Венгрии, поскольку Киев стремится лишить Будапешт российских энергоресурсов. Об этом в эфире телеканала М1 заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам политика, Украина нарушает основополагающие интересы его страны, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевых энергоносителей из РФ.

«Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии», — сказал он в ходе предвыборного мероприятия в городе Сомбатхей.

2 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона подала в Суд ЕС иск против запрета Евросоюза на поставки энергоносителей из России. По его словам, решение Совета Евросоюза о запрете на российские энергоносители вступило в силу, поэтому Будапешт, как и было запланировано, сразу же подал иск в суд с требованием отмены данного решения.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег
 
