Общество

В Египте рассказали о причине смерти российской туристки

Причиной смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе стала опухоль поджелудочной железы
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

Причиной смерти 69-летней гражданки России на египетском курорте Шарм-эш-Шейхе стало не пищевое отравление, а опухоль поджелудочной железы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации египетской провинции Южный Синай.

В нем говорится, что из официальных медицинских заключений следует, что россиянка страдала от опухоли поджелудочной железы, что привело к закупорке желчного протока.

«Причина смерти — медицинская, она не связана с приемом пищи или пищевым отравлением», — сказано в заявлении с пометкой, что вероятность пищевого отравления исключена.

6 февраля Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что российская туристка скончалась после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. По информации журналистов, 69-летняя жительница Самарской области впервые в жизни поехала за границу. Вместе с подругой женщина остановилась в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха они поужинали креветками в тесте и кальмарами. На следующее утро россиянке стало плохо: у нее появилась диарея и рвота, поднялась высокая температура. Сначала она пыталась лечиться сама, но лучше не становилось. На третий день ее госпитализировали.

Анализы показали сильное воспаление в организме на фоне бактериальной инфекции. Вместе с этим у женщины обнаружили крайне тяжелую анемию и токсическое повреждение печени с повышением билирубина в 10 раз. В результате у россиянки возникли рвота с кровью и септический шок, а также подорганная недостаточность, при которой начинают отказывать органы. Спустя 12 дней после госпитализации женщина скончалась.

Ранее россиянина парализовало на отдыхе в Таиланде.
 
