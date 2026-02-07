Производство автомобилей и автобусов резко упало в России

В России на 12% упало производство легковых машин в 2025 году

В 2025 году производство легковых автомобилей в России упало упало на 12%, до 673 тыс. единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Выпуск грузовиков в 2025 году снизился в России на 33%, до 131 тыс. единиц. Производство автобусов малого класса, полной массой до 5 тонн, снизилось на 30% год к году и составило 14 тыс. единиц. Выпуск автобусов массой свыше 5 тонн упал на 38% — до 9,4 тыс. единиц.

